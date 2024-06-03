Правительство отправило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми на переработку

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект, который предлагает сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Ранее предложение вице-спикера Бориса Ченышова сократить рабочую пятницу на два часа для всех женщин зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала попыткой привлечь внимание.

