Правительство отправило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми на переработку

Правительство России считает, что проект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми требует концептуальной переработки. В отзыве кабмина на законодательную инициативу отмечается, что он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда сотрудников-женщин с детьми. Связано это с тем, что работодатель при приеме лиц такой категории на работу будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести. В результате правительство отправило законопроект на «концептуальную переработку».

«Кто заплатит?»: В Госдуме поспорили о сокращении рабочей недели

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект, который предлагает сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Ранее предложение вице-спикера Бориса Ченышова сократить рабочую пятницу на два часа для всех женщин зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала попыткой привлечь внимание.

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ФОТО: РИА Новости
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