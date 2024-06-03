Правительство отправило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми на переработку
Правительство России считает, что проект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми требует концептуальной переработки. В отзыве кабмина на законодательную инициативу отмечается, что он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда сотрудников-женщин с детьми. Связано это с тем, что работодатель при приеме лиц такой категории на работу будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести. В результате правительство отправило законопроект на «концептуальную переработку».
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект, который предлагает сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.
Ранее предложение вице-спикера Бориса Ченышова сократить рабочую пятницу на два часа для всех женщин зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева назвала попыткой привлечь внимание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru