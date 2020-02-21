Правительство отменило советскую норму о выдаче молока «за вредность»

Такое решение было принято правительством России 3 февраля и вступило в силу через 7 дней. Нормативный акт отменили наряду с некоторыми другими нормами советского периода. Молоко выдавалось на основании решения совета министров СССР «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда». Теперь выдача молока регулируется на основании статьи 222 ТК РФ, по желанию работник может написать заявление, чтобы получать вместо продуктов деньги.

Как передает агентство, начиная с мая 2019 года в России происходит упразднение более 20 тыс устаревших нормативных актов советского периода. Данные решения проводятся в соответствии с реформой контрольно-надзорной деятельности.



