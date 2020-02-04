Лысаков: К новому КоАП очень много претензий
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Власти запретят вывоз медицинских масок за пределы страны
Власти России допустили запрет на вывоз медицинских масок из страны. Такую идею обсуждает Минпоромторг. По имеющимся данным, в период с 20 по 26 января в аптеках было продано в три раза больше масок, чем неделей ранее. Их число составило почти полтора миллиона штук.
Вячеслав Лысаков: «Надо реализовывать, потому что я, например, вчера хотел купить маску, причем не в самой последней аптеке, а в той, которая обслуживает Госдуму и правительство, масок нет», – отмечает в интервью НСН Вячеслав Лысаков.
Коллекторам разрешат работать анонимно
Минюст решил дать право коллекторам и сотрудникам банков работать с должниками анонимно. Согласно законопроекту, они не должны будут называть свою фамилию и отчество при общении с гражданами с просроченной задолженностью, как это делается сейчас.
Вячеслав Лысаков: «Минюст прям стоит на страже прав коллекторов, а не граждан, потому что, зная поведение коллекторов, которое зачастую переходит к прямым угрозам жизни и здоровью должников, делать это еще и анонимно – серьезная поддержка коллекторов. А граждане не будут знать, кого разыскивать в случае не самого корректного поведения, мягко выражаясь. Я думаю, вряд ли мы поддержим этот законопроект Минюста», – комментирует он специально для НСН.
Автомобилисты смогут оплачивать со скидкой любые нарушения
Проект нового Кодекса по административным правонарушениям предусматривает увеличение списка нарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50 процентов.
Вячеслав Лысаков: «Мне это приятно слышать, потому что я автор пятидесятипроцентной скидки, которую с большим скрипом и трудом мы провели через Государственную думу. Правительство было против, но коллеги меня поддержали, комитет проголосовал «за». Прошло не так много лет, и сейчас правительство в концепции новой редакции КоАП уже предусматривает эту скидку для тех, кто дисциплинированно оплачивает свой штраф в течение 20 дней, на все административные правонарушения кроме грубых. Приятно это слышать. Но, тем не менее, к Кодексу очень много претензий, он выложен Минюстом для общественного обсуждения. Неоднозначная на него реакция и у специалистов, и у гражданского общества. Многих автовладельцев взбудоражили проектируемые штрафы, например, за небольшое превышение скоростного режима с 500 до 3000 рублей», – делится он с НСН.
В коммунальных квартирах запретят курить
Минздрав поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы.
Вячеслав Лысаков: «Есть такая инициатива наших коллег, хорошо, что Минздрав поддерживает идеи, направленные на укрепление здоровья граждан. Но дело ведь не только в законодательной инициативе, дело в правоприменении. Кто будет администрировать, и штрафовать человека, который заперся в туалете и выкурил там сигарету? Закон, в случае его принятия, будет абсолютно мертворожденным», – говорит Вячеслав Лысаков в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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