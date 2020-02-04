Лысаков: К новому КоАП очень много претензий

4 февраля 202022:00

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Власти запретят вывоз медицинских масок за пределы страны

Власти России допустили запрет на вывоз медицинских масок из страны. Такую идею обсуждает Минпоромторг. По имеющимся данным, в период с 20 по 26 января в аптеках было продано в три раза больше масок, чем неделей ранее. Их число составило почти полтора миллиона штук.

Вячеслав Лысаков: «Надо реализовывать, потому что я, например, вчера хотел купить маску, причем не в самой последней аптеке, а в той, которая обслуживает Госдуму и правительство, масок нет», – отмечает в интервью НСН Вячеслав Лысаков. 

2

Коллекторам разрешат работать анонимно

Минюст решил дать право коллекторам и сотрудникам банков работать с должниками анонимно. Согласно законопроекту, они не должны будут называть свою фамилию и отчество при общении с гражданами с просроченной задолженностью, как это делается сейчас.

Вячеслав Лысаков: «Минюст прям стоит на страже прав коллекторов, а не граждан, потому что, зная поведение коллекторов, которое зачастую переходит к прямым угрозам жизни и здоровью должников, делать это еще и анонимно – серьезная поддержка коллекторов. А граждане не будут знать, кого разыскивать в случае не самого корректного поведения, мягко выражаясь. Я думаю, вряд ли мы поддержим этот законопроект Минюста», – комментирует он специально для НСН. 

3

Автомобилисты смогут оплачивать со скидкой любые нарушения

Проект нового Кодекса по административным правонарушениям предусматривает увеличение списка нарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50 процентов.

Вячеслав Лысаков: «Мне это приятно слышать, потому что я автор пятидесятипроцентной скидки, которую с большим скрипом и трудом мы провели через Государственную думу. Правительство было против, но коллеги меня поддержали, комитет проголосовал «за». Прошло не так много лет, и сейчас правительство в концепции новой редакции КоАП уже предусматривает эту скидку для тех, кто дисциплинированно оплачивает свой штраф в течение 20 дней, на все административные правонарушения кроме грубых. Приятно это слышать. Но, тем не менее, к Кодексу очень много претензий, он выложен Минюстом для общественного обсуждения. Неоднозначная на него реакция и у специалистов, и у гражданского общества. Многих автовладельцев взбудоражили проектируемые штрафы, например, за небольшое превышение скоростного режима с 500 до 3000 рублей», – делится он с НСН. 

4

В коммунальных квартирах запретят курить

Минздрав поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы.

Вячеслав Лысаков: «Есть такая инициатива наших коллег, хорошо, что Минздрав поддерживает идеи, направленные на укрепление здоровья граждан. Но дело ведь не только в законодательной инициативе, дело в правоприменении. Кто будет администрировать, и штрафовать человека, который заперся в туалете и выкурил там сигарету? Закон, в случае его принятия, будет абсолютно мертворожденным», – говорит Вячеслав Лысаков в беседе с НСН. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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