Лысаков: К новому КоАП очень много претензий

Вячеслав Лысаков: «Мне это приятно слышать, потому что я автор пятидесятипроцентной скидки, которую с большим скрипом и трудом мы провели через Государственную думу. Правительство было против, но коллеги меня поддержали, комитет проголосовал «за». Прошло не так много лет, и сейчас правительство в концепции новой редакции КоАП уже предусматривает эту скидку для тех, кто дисциплинированно оплачивает свой штраф в течение 20 дней, на все административные правонарушения кроме грубых. Приятно это слышать. Но, тем не менее, к Кодексу очень много претензий, он выложен Минюстом для общественного обсуждения. Неоднозначная на него реакция и у специалистов, и у гражданского общества. Многих автовладельцев взбудоражили проектируемые штрафы, например, за небольшое превышение скоростного режима с 500 до 3000 рублей», – делится он с НСН.

