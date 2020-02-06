«Мамой клянусь, не нарушал!» Шкуматов разнёс законопроект об обжаловании штрафов ГИБДД

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что проблема не в обжаловании штрафов, а в том, что делать это приходится без каких-либо доказательств.

«Технически никаких проблем обжаловать штраф нет. Есть проблема в том, что очень часто к штрафу ничего не прилагается. То есть вам приходит уведомление о том, что вы должны 500 рублей, тысячу, и так далее. Но никаких фотографий или видеозаписей нет. И, соответственно, возникает вопрос: как человек будет обжаловать штраф, если ни у кого, даже у тех, кто его оштрафовал, нет никаких доказательств его вины?

Каждый пятый штраф у нас в стране не содержит ничего. Как обжаловать то, чего нет? Они (авторы законопроекта – прим. НСН) говорят, что у вас будет кнопка "обжаловать". Я что, тогда буду писать: "Не согласен, мамой клянусь, не нарушал"? Это игра в одни ворота. То есть от меня такую жалобу просто отклонят, а вот я не могу отклонить штраф, в котором нет доказательств моей вины. Таких штрафов без фото- и видеодоказательств в принципе быть не должно, они должны отменяться, даже не доходя до водителя», - считает он.

Штрафы для автомобилистов в России предлагают значительно увеличить, причем, например, при превышении скорости на 20-40 км/ч – сразу в шесть раз. Шкуматов в эфире НСН назвал такое повышение штрафов «людоедским». 6 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что предложенные суммы штрафов станут неподъемными для россиян.

