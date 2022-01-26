Правительство направит более 17 млрд рублей на выплаты медработникам
Правительство РФ дополнительно выделило 17, 3 миллиарда рублей на выплаты медработникам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Отмечается, что средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС.
Также сообщается, что решение принималось на основе прогноза годового прироста численности медицинского персонала – около 11 тысяч врачей и 13,5 тысяч медработников.
Ранее из резервного фонда было выделено более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru