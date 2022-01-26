Правительство направит более 17 млрд рублей на выплаты медработникам

Правительство РФ дополнительно выделило 17, 3 миллиарда рублей на выплаты медработникам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Отмечается, что средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС.

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Также сообщается, что решение принималось на основе прогноза годового прироста численности медицинского персонала – около 11 тысяч врачей и 13,5 тысяч медработников.

Ранее из резервного фонда было выделено более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Фото: government.ru
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