Правительство направит более 17 млрд рублей на выплаты медработникам

Также сообщается, что решение принималось на основе прогноза годового прироста численности медицинского персонала – около 11 тысяч врачей и 13,5 тысяч медработников.

Ранее из резервного фонда было выделено более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

