Правительство начинает оперативный мониторинг цен в стране
Правительство РФ с 20 марта начинает оперативный мониторинг цен в стране. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с пятницы, 20 марта, будут внимательно следить за ценами в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Они будут контролировать стоимость продуктов питания, товаров для детей, лекарств и медицинских изделий, пишет Life.ru.
Ранее НСН писала, что Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФАС.
При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что продуктов в России достаточно, и ими «забиты распределительные центры». В ведомстве отметили, что запасы по социально значимым категориям товаров сформированы в среднем на восемь недель и дефицита не будет. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что жителям России не стоит тратить деньги на закупки продуктов впрок, чтобы потом не выбрасывать их. Глава государства подчеркнул, что ситуация с поставками и снабжением надежная.
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