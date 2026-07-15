В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС
Стоявшие в очереди на АЗС водители смогут обжаловать штрафы, которые им выписали штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, подобные случаи произошли в Саратовской области. Штрафы были выписаны стоящим в очередях водителям после фиксации нарушения комплексами автоматической фиксации, «принадлежащих региональным органам власти».
Она напомнила, что отмена указанных постановлений «возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором».
«Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД РФ будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — пояснила Волк.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что ситуация с бензином в России остаётся контролируемой и в ближайшее время стабилизируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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