В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС

Стоявшие в очереди на АЗС водители смогут обжаловать штрафы, которые им выписали штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По её словам, подобные случаи произошли в Саратовской области. Штрафы были выписаны стоящим в очередях водителям после фиксации нарушения комплексами автоматической фиксации, «принадлежащих региональным органам власти».

Она напомнила, что отмена указанных постановлений «возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором».

«Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД РФ будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — пояснила Волк.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что ситуация с бензином в России остаётся контролируемой и в ближайшее время стабилизируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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