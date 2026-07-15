В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС

По её словам, подобные случаи произошли в Саратовской области. Штрафы были выписаны стоящим в очередях водителям после фиксации нарушения комплексами автоматической фиксации, «принадлежащих региональным органам власти».

Она напомнила, что отмена указанных постановлений «возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором».

«Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД РФ будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — пояснила Волк.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что ситуация с бензином в России остаётся контролируемой и в ближайшее время стабилизируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

