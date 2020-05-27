Правила профилактики COVID-19 будут действовать России до 2021 года

Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции в России - они должны будут действовать в стране до 1 января 2021 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется. Попова добавила, что в России делается всё для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, пишет RT. Также она добавила, что масочный режим будет сохраняться в РФ в ближайшие «месяц-два».

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А накануне о том, что пик распространения коронавирусной инфекции в России можно считать пройденным заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что такой позиции придерживаются специалисты. Это заявление российский лидер сделал во время рабочей встречи с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Также Владимир Путин в режиме видеоконференции с Сергеем Шойгу заявил, что парад Победы пройдет 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — 26 июля.


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ФОТО: pixabay.com
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