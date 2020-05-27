Москвичи смогут сдать бесплатный тест на антитела к COVID-19 в 30 поликлиниках

Любой житель столицы, начиная с этой среды, 27 мая, может сдать бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала с заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила, что для этих целей точки забора крови открыты на базе 30 поликлиник. Записаться на тест можно только дистанционно, а его результаты будут в электронной медкарте через три дня после сдачи анализа, подчеркивает RT.

Ракова добавила, что на бесплатный тест на антитела к COVID-19 по записи можно пройти в ближайшей поликлинике по месту прикрепления.

Депутат МГД: Самое крупное в мире тестирование населения на иммунитет к COVID-19 проводится в Москве

Ранее НСН писала, что люди, переболевшие COVID-19, далеко не всегда приобретают иммунитет к болезни. Об этом заявила экс-министр здравоохранения России, ныне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она отметила, что речь идет о людях, которые переболели коронавирусом в легкой форме. В результате у них, возможно, не сформировалось нужное количество антител для формирования устойчивого иммунитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале бесплатного тестирования в Москве на наличие антител к COVID-19. Градоначальник отметил, что тест будет проводиться путем иммуноферментного анализа.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваЗаболеваниеКоронавирус
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