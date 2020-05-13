Права полицейских предложено расширить до беспредела

Внесенный на рассмотрение Госдумы документ предлагает, в частности, дополнить закон «О полиции» такими нормами, как возможность проникновения полицейских в жилые помещения и на земельные участки для задержания лиц, скрывающихся с места преступления, вскрывать транспортные средства в целях спасения граждан или для задержания лица, совершившего преступление. Обстоятельства, дающие право применять огнестрельное оружие, в законопроекте сформулированы настолько широко, что их можно заменить одним лишь словом «показалось»: стрелять полицейским можно будет, если задерживаемый сокращает указанное ему расстояние, пытается прикоснуться к табельному оружию или «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Одна из внесенных поправок к закону «О полиции» предусматривает снятие с полицейских всякой ответственности за совершенные во время службы действия, предоставляя, как уже отмечала НСН, своего рода индульгенцию на произвол:

«Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным (…) федеральными законами и правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».

Почти как в «Трех мушкетерах»: «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства». Дата и подпись: Ришелье.

На риск злоупотреблений со стороны полицейских в случае принятия таких поправок указал в эфире НСН и член Советa по прaвaм человекa при президенте РФ Александр Брод:

«Меня, как и большинство наблюдателей-экспертов, смущает, что практически вводится презумпция невиновности для сотрудников правоохранительных органов, и они освобождаются от ответственности за возможные нарушения. Это противоречит принципам права и ответственности. Я считаю, что данные поправки могут открыть возможность для новых фактов полицейского произвола».

Или «процессуального беспредела», как заявлял на этот счет в эфире НСН адвокат Александр Карабанов.

Представитель СПЧ обратил внимание на еще один довольно циничный момент: в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что поправки принимались с учётом мнения общественности. Но, как заявил Александр Брод, ему «не известны экспертные заключения, которые бы обосновывали необходимость этих поправок».

Что же касается самого факта внесения в парламент упомянутых поправок к закону «О полиции», то, по мнению г-на Брода, стремление принять эти поправки именно сейчас связано с угрозой протестных акций на фоне экономического кризиса.

