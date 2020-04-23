Индульгенция на полицейский произвол

Поправки в закон «О полиции», преданные огласке накануне, предлагают наделить сотрудников МВД столь широкими полномочиями без каких-либо возможностей контроля за их использованием, что их обсуждение до сих пор не сходит с первых полос. Напомним, как стало известно РИА Новости, предложенные МВД поправки в случае вступления в силу дадут полицейским полномочия открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения; вскрывать автомобили, руководствуясь соображениями спасения жизни, задержания преступника или обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайной ситуации, угрозе теракта; по решению начальников территориальных отделов МВД оцеплять или блокировать жилые дома и другие объекты. Не во всякой стране такие меры, особенно огонь на поражение, если кому-то что-то показалось, введут даже в военное время. Но авторы попавшего в прессу документа без тени иронии объясняют, что эти драконовские меры направлены на «усиление прав и законных интересов граждан».

Но оторопь вызывают даже не вышеперечисленные новшества, а предложение наделить сотрудников полиции полным иммунитетом от преследования:

«Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным (…) федеральными законами и правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции», - говорится в проекте поправок.

Эта формулировка, получи она силу закона, сделает невозможным привлечение полицейских к ответственности даже по таким статьям как превышение должностных полномочий, не говоря уж о более тяжких. Даже если такое дело «по недоразумению» дойдет до суда, его судьба очевидна: у судей, как показывает практика, нет оснований не доверять сотрудникам правоохранительных органов, которые испытывают физические и моральные страдания от любого прикосновения, - ехидно замечает «Лента.ру», недвусмысленно намекая на некоторые подробности резонансных уголовных дел, возбужденных после выступлений протеста перед выборами в Мосгордуму.

Символично, что эти поправки в закон «О полиции» появились в тот самый день, когда должно было состояться голосование по поправкам в Конституцию, если бы не коронавирус. Но если поправки в Основной закон еще могут быть одобрены необходимой для этого частью населения, хотя и куда меньшей, чем раньше, после того, как государство повернулась известным местом к большинству граждан в период кризиса, то полицейское государство никто даже из ярых сторонников новой Конституции одобрять не собирался. Тем более, государство полицейского произвола. А именно таким его сделают почти безграничные полномочия и иммунитет от преследования, предложенные в поправках к закону о полиции.

