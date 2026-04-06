В России назвали неизбежной идентификацию самокатчиков через «Госуслуги»

Идентификация через «Госуслуги» не отпугнет пользователей кикшеринга, для россиян это уже рутинная процедура, сказала НСН Ксения Эрдман. В свою очередь Юлия Камойлик заявила НСН, что это будет эффективный способ авторизации пользователей.

Идентификация пользователей кикшеринга через «Гоуслуги» — неизбежная мера, которая, в частности, поможет уменьшить количество детских поездок. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Арендовать самокат в России можно будет только через портал «Госуслуги», сообщает РБК. Минцифры и кикшеринги обсуждают внедрение «Госуслуг» для идентификации пользователей по всей стране. Отмечается, что такая идентификация позволит точно определять возраст арендатора. По мнению Эрдман, это позволит значительно сократить число детских поездок и упростит выявление виновников ДТП.

«Чтобы пользоваться сервисом, надо скачать приложение, это данность, которая уже не вызывает ни у кого вопросов. В целом отрасль оценивает эту меру как необходимую и неизбежную. Сейчас пользователи идентифицируются либо через банковскую карту, либо через сервис BankID за пределами Москвы, в Москве идентификация происходит через портал mos.ru. В целом то, что мы наблюдали по итогам экспериментов с mos.ru, дает понять, что в определенной степени эффективность у такой идентификации есть. Естественно, это не решение всех проблем, вряд ли это окончательно уберет детей с самокатов и вразумит родителей, но в целом количество детских поездок очень сократится, а все поездки будут идентифицированы, особенно это важно в случае ДТП, когда необходимо установить виновника», — сказала Эрдман.
Собеседник НСН также усомнилась, что идентификация через «Госуслуги» отпугнет пользователей.

«По поводу усложнения схемы — не думаю, что это большая проблема, это скорее уже рутина для россиян, тем более, что авторизоваться нужно один раз. Так что оттока пользователей я не ожидаю. Те, кому кикшеринг по каким-либо причинам неудобен, уже приобрели собственные средства индивидуальной мобильности (СИМ)», — добавила она.

В свою очередь пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик в разговоре с НСН поддержала «Госуслуги» как один из способов авторизации пользователей.

«У нас уже есть опыт интеграций приложения для авторизации пользователей: Mos.ID и банковские ID. Так мы проверяем возраст владельцев аккаунтов, так можно быстро войти в приложение — это удобно. Среди этих способов вполне могут появиться и “Госуслуги”», — сказала Камойлик.

Ранее Эрдман заявила, что ни в Новой Москве, ни в столице в целом не будут вслед за властями Люберец и Котельников запрещать прокат электросамокатов.

