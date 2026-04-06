Собеседник НСН также усомнилась, что идентификация через «Госуслуги» отпугнет пользователей.

«По поводу усложнения схемы — не думаю, что это большая проблема, это скорее уже рутина для россиян, тем более, что авторизоваться нужно один раз. Так что оттока пользователей я не ожидаю. Те, кому кикшеринг по каким-либо причинам неудобен, уже приобрели собственные средства индивидуальной мобильности (СИМ)», — добавила она.

В свою очередь пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик в разговоре с НСН поддержала «Госуслуги» как один из способов авторизации пользователей.

«У нас уже есть опыт интеграций приложения для авторизации пользователей: Mos.ID и банковские ID. Так мы проверяем возраст владельцев аккаунтов, так можно быстро войти в приложение — это удобно. Среди этих способов вполне могут появиться и “Госуслуги”», — сказала Камойлик.

Ранее Эрдман заявила, что ни в Новой Москве, ни в столице в целом не будут вслед за властями Люберец и Котельников запрещать прокат электросамокатов.

