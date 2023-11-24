Пранкер Вован: Шарлот «хочет очень на Украину»
Пранкер Вован рассказал о розыгрыше певца Эдуарда Шарлота, которого отправили в спецприемник, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, Шарлот на своих страницах в соцсетях выкладывал публикации, в которых прославлял Украину, а затем удалял их. Пранкер указал, что у исполнителя было очень много хвалебных слов в адрес Украины.
Пранкеры разыграли певца, представившись сначала «чиновником с Украины», а затем и президентом Владимиром Зеленским. Шарлот оставлял голосовые сообщения, в которых назвал себя «наверное, лучшим, что случалось в российской культуре» и «великим деятелем украинской культуры».
Вован отметил, что Шарлот может совершать свои поступки из-за «чего-то другого» в собственной голове.
Ранее Шарлот получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru