Отец Шарлота заявил, что сын сжег российский паспорт из-за влияния «тусовки»

По словам мужчины, он не ожидал от сына, который показательно сжег российский паспорт, такого поступка и поведения.

«Наверное, он ещё просто очень молодой, неопытный. Может, попал по чьё-то влияние, их тусовка интеллектуалами не отличается», — предположил Валерий Шарлот.

Он также высказал мнение, что причиной задержания музыканта в аэропорту «Пулково», вероятнее всего, является отсутствие российского паспорта.

Ранее в МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что музыканта привлекут к ответственности за мелкое хулиганство, умышленную порчу документа и дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает RT.

