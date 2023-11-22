Отец Шарлота заявил, что сын сжег российский паспорт из-за влияния «тусовки»

Отец российского певца Эдуарда Шарлота Валерий Шарлот заявил, что его сын воспитывался в интеллигентной семье, в которой отсутствовали «диссидентские настроения», сообщает NEWS.ru.

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По словам мужчины, он не ожидал от сына, который показательно сжег российский паспорт, такого поступка и поведения.

«Наверное, он ещё просто очень молодой, неопытный. Может, попал по чьё-то влияние, их тусовка интеллектуалами не отличается», — предположил Валерий Шарлот.

Он также высказал мнение, что причиной задержания музыканта в аэропорту «Пулково», вероятнее всего, является отсутствие российского паспорта.

Ранее в МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что музыканта привлекут к ответственности за мелкое хулиганство, умышленную порчу документа и дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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