Познер заявил о комплексе неполноценности у россиян

«Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, — они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия», — сказал журналист.

Ранее Познер заявил, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН поспорил с журналистом.

