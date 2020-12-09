Познер заявил о комплексе неполноценности у россиян
Российский телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что у многих граждан России якобы имеется комплекс неполноценности, сообщается на сайте Познер Online.
По его мнению, из-за этого, а также «неграмотности и зависти» у некоторых жителей страны сложилось отрицательное отношение к демократии, которой не было ни во времена Российской империи, ни в советский период отечественной истории.
«Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, — они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия», — сказал журналист.
Ранее Познер заявил, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.
Публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН поспорил с журналистом.
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