Познер выступил в поддержку жестких мер в отношении непривитых от COVID-19
Журналист Владимир Познер объяснил, почему важно строго контролировать проведение обязательной вакцинации от COVID-19 в России.
«Я считаю, что нужно жёстко поставить вопрос. Это не вопрос выбора, на мой взгляд. Потому что на лечение людей, которые это игнорируют, уходят и мои деньги. Поэтому я за абсолютные жёсткие меры в этом вопросе», - заявил Познер «Радио 1».
Кроме того, он высказался в поддержку мер по созданию COVID-free ресторанов. Познер отметил, что аналогичный опыт других стран, в частности, Израиля, доказал эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Напомню, накануне Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общепита с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест - он будет действителен в течение трёх дней.
Чтобы подтвердить наличие защиты, гражданам потребуется специальный QR-кодом. При этом, никакие бумажные справки или сертификаты действовать не будут.
Москвичи смогут получить электронный сертификат для посещения ресторанов, баров и кафе с 25 июня. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Раков, сообщает РИА Новости.
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