Познер выступил в поддержку жестких мер в отношении непривитых от COVID-19

Журналист Владимир Познер объяснил, почему важно строго контролировать проведение обязательной вакцинации от COVID-19 в России.

«Я считаю, что нужно жёстко поставить вопрос. Это не вопрос выбора, на мой взгляд. Потому что на лечение людей, которые это игнорируют, уходят и мои деньги. Поэтому я за абсолютные жёсткие меры в этом вопросе», - заявил Познер «Радио 1».

Кроме того, он высказался в поддержку мер по созданию COVID-free ресторанов. Познер отметил, что аналогичный опыт других стран, в частности, Израиля, доказал эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.