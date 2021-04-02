Познер высказался о «шабаше» в Тбилиси
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал отсутствие собственных заявлений по поводу протестов в Тбилиси после его приезда.
«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести», - написал журналист в Instagram.
Познер отметил, что и далее будет «молчать». Он подчеркнул, что по этой же причине отказался от участия в программах о протестах в Тбилиси.
Протесты в Грузии начались из-за прилета Познера, приехавшего в страну отметить свой 87 день рождения. В итоге телеведущий раньше намеченного срока вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия грузинских националистов в отношении российских граждан.
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