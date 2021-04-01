Захарова прокомментировала устроенную в Грузии акцию против Познера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала организаторов и участников провокации, утроенной накануне в Тбилиси против тележурналиста Владимира Познера.

«Пути демократии нецивилизованы: идём дорогой трудной мы в город изумрудный», - написала дипломат на свой странице в Facebook.

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Накануне Владимир Познер со своими друзьями приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполняется 87 лет. Однако из-за его визита были организованы протесты, активисты заявили, что тележурналист должен покинуть страну в связи с тем, что он не признает территориальную целостность страны. Здание гостиницы, где остановились гости, протестующие закидали яйцами. В результате тележурналист вынужден был покинуть страну, хотя первоначально планировал сделать это 3 апреля.

Ранее сегодня ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он обвинил в организации провокации партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ГрузияВладимир ПознерМария Захарова
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