Захарова прокомментировала устроенную в Грузии акцию против Познера

Накануне Владимир Познер со своими друзьями приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполняется 87 лет. Однако из-за его визита были организованы протесты, активисты заявили, что тележурналист должен покинуть страну в связи с тем, что он не признает территориальную целостность страны. Здание гостиницы, где остановились гости, протестующие закидали яйцами. В результате тележурналист вынужден был покинуть страну, хотя первоначально планировал сделать это 3 апреля.

Ранее сегодня ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он обвинил в организации провокации партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».



