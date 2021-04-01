«В Грузии опасно». Песков прокомментировал инцидент с Познером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия грузинских националистов в отношении российских граждан, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле приветствуют заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, также осудившего произошедшее с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.

Комментируя инцидент Песков отметил, что речь идёт не только о телеведущем, а о всех гражданах России.

«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить. Это должны россияне чётко понимать», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также поздравил Познера с днём рождения и добавил, что этот праздник «лучше встречать дома», так как «здесь спокойнее».

Ранее в Грузии начались протесты из-за прилета Познера, сообщает Ura.ru. В итоге телеведущий, приехавший в страну отметить свой 87 день рождения, раньше намеченного срока вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.