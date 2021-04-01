«В Грузии опасно». Песков прокомментировал инцидент с Познером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия грузинских националистов в отношении российских граждан, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле приветствуют заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, также осудившего произошедшее с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.
Комментируя инцидент Песков отметил, что речь идёт не только о телеведущем, а о всех гражданах России.
«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить. Это должны россияне чётко понимать», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Песков также поздравил Познера с днём рождения и добавил, что этот праздник «лучше встречать дома», так как «здесь спокойнее».
Ранее в Грузии начались протесты из-за прилета Познера, сообщает Ura.ru. В итоге телеведущий, приехавший в страну отметить свой 87 день рождения, раньше намеченного срока вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу вакансий наркокурьеров
- Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена
- «В Грузии опасно». Песков прокомментировал инцидент с Познером
- В России выросли цены на электронику
- Пранкер Эдвард Бил устроил ДТП в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru