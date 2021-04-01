Познер сообщил, что находится в безопасности

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер сообщил о том, что находится в безопасности, которую ему обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Владимир Познер подвергся прессингу оппозиции в Грузии

«Я сейчас в гостинице. В безопасности», - сказал он. Познер приехал в Тбилиси отметить день рождения. Вернуться домой он планирует 3 апреля.

В столице Грузии перед зданием гостиницы, где находится Владимир Познер, между правоохранительными органами и протестующими начались столкновения. Об этом сообщает Интерфакс.

В здании отеля отключили электричество. Оппозиционно настроенные участники акции требуют отъезда Познера из Грузии за его позицию по Абхазии.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СтолкновениеГрузияВладимир Познер
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