Владимир Познер подвергся прессингу оппозиции в Грузии

Представители грузинской оппозиции организовали акции протеста против посещения Грузии журналистом Владимиром Познером из-за его позиции по Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Грузия в своем канале в Telegram.

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Отмечается, что 1 апреля журналисту исполнится 87 лет, он прилетел в Тбилиси вместе с 50 друзьями и коллегами для проведения праздничного торжества. Протестующие собрались около отеля, в котором остановился Познер. По данным СМИ, они добились срыва ужина, так как он, по их данным, нарушает действующий в стране "комендантский час".

Познер и его сопровождающие вернулись в места своего проживания под охраной патрулей полиции. Протестующие считают, что Познер не признает территориальную целостность Грузии, поскольку поддержал независимость Абхазии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Акции ПротестаАбхазияГрузияВладимир Познер
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