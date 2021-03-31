Владимир Познер подвергся прессингу оппозиции в Грузии

Отмечается, что 1 апреля журналисту исполнится 87 лет, он прилетел в Тбилиси вместе с 50 друзьями и коллегами для проведения праздничного торжества. Протестующие собрались около отеля, в котором остановился Познер. По данным СМИ, они добились срыва ужина, так как он, по их данным, нарушает действующий в стране "комендантский час".

Познер и его сопровождающие вернулись в места своего проживания под охраной патрулей полиции. Протестующие считают, что Познер не признает территориальную целостность Грузии, поскольку поддержал независимость Абхазии.