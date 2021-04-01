В Грузии между полицией и протестующими начались стычки из-за приезда Познера

В столице Грузии перед зданием гостиницы, где находится журналист Владимир Познер, между правоохранительными органами и протестующими начались столкновения. Об этом сообщает Интерфакс.

Обойдутся без него. Познер ответил сенатору об отказе от Нобелевской премии мира

По имеющимся сведениям, в здании отеля отключили электричество. Оппозиционно настроенные участники акции требуют отъезда Познера из Грузии за его позицию по Абхазии.

Полицейские выстроились в "живой щит" и сдерживают агрессивно настроенных протестующих от проникновения в здание. При этом сам журналист по прибытии в страну отметил, что не намерен поднимать политические вопросы. 1 апреля журналисту исполнится 87 лет, он прилетел в Тбилиси вместе с 50 друзьями и коллегами для проведения праздничного торжества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияАбхазияГрузияАкция ПротестаВладимир Познер
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