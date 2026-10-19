СМИ: Трамп сократил расходы на Украину в 50 раз по сравнению с Байденом
Администрация 47-го президента США Дональда Трампа в десятки раз сократила финансирование Украины, по сравнению с командой его предшественника Джо Байдена. Об этом со ссылкой на официальные отчёты Белого дома сообщает RT.
Уточняется, что в 2023 году администрация Байдена направила Киеву рекордные $24,8 млрд. Однако в 2024 году финансовая помощь Украине со стороны США сократилась почти в 2,5 раза - только $10,1 млрд.
В 2025-м, в первый год второго президентства Дональда Трампа, Киев получил от Вашингтона лишь $6,7 млрд, а за девять месяцев 2026 года - всего $482 млн.
«Таким образом, за девять месяцев текущего года Украина получила помощь в 50 раз меньше, чем от администрации Байдена в 2023 году», - говорится в сообщении.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп открыт к любым действиям, которые позволят завершить боевые действия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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