Познер обвинил россиян в «раболепии»
Журналист Владимир Познер раскритиковал «раболепие» россиян перед начальством.
Познер рассказал в эфире своей программы на Первом канале о случае, который произошёл с ним некоторое время назад. Выходя из здания Лужников, журналист заметил машину у знака, запрещающего стоянку. На вопрос Познера, почему автомобиль стоит здесь, водитель ответил, что ждёт своего начальника. Познер возмутился, что шеф не может пройти к стоянке, расположенной неподалёку. «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России...», — ответил на это водитель.
Познер сравнил начальника с барином и высказал точку зрения, что у россиян не уходит внутреннее ощущение преклонения перед руководителями. Тележурналист считает, что в России никто «не подойдет к этой машине и не скажет «почему вы тут стоите?», при этом во многих других странах граждане сами выяснят причину нарушения правил и сообщат в полицию.
Журналист выразил надежду на то, что россияне избавятся от привычки «ждать барина». «Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы — доживете», — заявил Познер.
Ранее в понедельник Познер в эфире НСН рассказал об отношении к Алексею Навальному в мире после инцидента с отравление оппозиционера. Журналист отметил, что узнаваемость Навального значительно выросла.
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