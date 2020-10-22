Капитуляция и сатанизм. В РПЦ оценили слова папы Римского про однополые браки
Проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН рассказал, как к заявлению римского понтифика относятся православные христиане.
Легализацию однополых браков поддержал папа Римский Франциск. В документальном фильме «Франческо» он заявил, что «гомосексуалы имеют право на семью, они дети Божьи». Он также подчеркнул, что гомосексуалистам необходима юридическая защита.
Известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН рассказал, как к таким заявлениям понтифика относятся православные христиане.
«Происходит рукотворный апокалипсис. Желание уничтожить Богом сданный мир при помощи изменения этического кода. Как к этому можно относиться? Как к добровольному сатанизму. К пленению страсти, когда человек пытается ее оправдать. То, что Франциск пытается ввести это все в легальное поле – это капитуляция католицизма. Католицизм из форпоста христианской нравственности, миссионерства превратился в труху. То ли сам Франциск такой, как бы это сказать, плохой человек, что ли», - считает Ткачев.
Он выразил мнение, что католики не согласятся с этим.
«В мире из христиан больше всего католиков. Папа пусть говорит, что он хочет, но католики – это католики. У них есть на кого опираться, на кого равняться. Будет еще один большой раздел внутри католиков мира. Это гниение, это смрадные явления. Не все католики согласятся с этим. Будут еще массово возвращаться в православие. Если мы не дадим слабину и будем нормальными православными христианами. Католики явно сдались духу мира. Они называют белое черным, а черное белым. За это человеку обещано проклятие, по словам пророка Исайи. Нельзя называть дерьмо конфеткой. Если папа это сделал, то горе ему. Он уже не понтифик, не архиерей ветхого Рима, он просто грешник, который потерял свое благодатное достоинство», - добавил собеседник НСН.
Он объяснил, как понимается любовь в православии. «Любить можно только другого, не самого себя. Любовь к себе – это порочное явление. Когда гомосексуал любит такого, как он сам, по полу, это глубоко порочно, это против природы. Бог другой, и нужно любить его. Для мужчины женщина – инопланетянка, и нужно любить ее. А для женщины – мужчина. Любить нужно другого, а не себя самого», - заключил клирик.
Ранее папа Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Он подчеркнул, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».
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