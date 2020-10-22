Капитуляция и сатанизм. В РПЦ оценили слова папы Римского про однополые браки

Он выразил мнение, что католики не согласятся с этим.

«В мире из христиан больше всего католиков. Папа пусть говорит, что он хочет, но католики – это католики. У них есть на кого опираться, на кого равняться. Будет еще один большой раздел внутри католиков мира. Это гниение, это смрадные явления. Не все католики согласятся с этим. Будут еще массово возвращаться в православие. Если мы не дадим слабину и будем нормальными православными христианами. Католики явно сдались духу мира. Они называют белое черным, а черное белым. За это человеку обещано проклятие, по словам пророка Исайи. Нельзя называть дерьмо конфеткой. Если папа это сделал, то горе ему. Он уже не понтифик, не архиерей ветхого Рима, он просто грешник, который потерял свое благодатное достоинство», - добавил собеседник НСН.

Он объяснил, как понимается любовь в православии. «Любить можно только другого, не самого себя. Любовь к себе – это порочное явление. Когда гомосексуал любит такого, как он сам, по полу, это глубоко порочно, это против природы. Бог другой, и нужно любить его. Для мужчины женщина – инопланетянка, и нужно любить ее. А для женщины – мужчина. Любить нужно другого, а не себя самого», - заключил клирик.

Ранее папа Франциск заявил, что удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды исходит от Бога. Он подчеркнул, что «оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное».

