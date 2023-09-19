Познер признался, что купил на свой первый гонорар кожаную куртку
Телеведущий, журналист и писатель Владимир Познер признался, что потратил первый гонорар на кожаную куртку. Об этом он рассказал в беседе с командой бренда одежды 12 STOREEZ.
По словам Познера, получив свой первый гонорар, он решил потратить его на «то, о чем давно мечтал».
«Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина "Наполеон". Необыкновенно красивая для меня», — заявил журналист.
Как отметил Познер, он редко балует себя, но в этом случае подумал, что «заслужил» обновку. По словам журналиста, купленной на первый гонорар куртке почти 40 лет, но она «до сих пор любимая».
Ранее Познер поделился воспоминаниями о модельере Вячеславе Зайцеве, который ушел из жизни в апреле в 85-летнем возрасте. Как отметил журналист, кутюрье был талантливым, приветливым и добрым. По мнению Познера, Зайцев заложил основы моды в СССР и России, когда в стране не было даже представления о моде, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на силовые посягательства ВСУ на Крым
- Эрдоган резко ответил журналистке с PBS из-за неоднократных попыток его перебить
- Матыцин: Около 180 россиян смогут поехать на Олимпиаду-2024
- Эстония отказалась принимать россиян, которых обяжут покинуть Латвию
- Познер признался, что купил на свой первый гонорар кожаную куртку
- Лидер группы «Чайф» Шахрин: Козырев и Полозкова - людоеды!
- Шахрин: Дане Милохину далеко до элиты и «философского парохода»
- Глава Пентагона анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
- Минцифры: Введение реестра воинского учета возможно с 2025 года
- Балицкий: Третья волна наступления ВСУ прогнозируется в сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru