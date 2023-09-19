Познер признался, что купил на свой первый гонорар кожаную куртку

По словам Познера, получив свой первый гонорар, он решил потратить его на «то, о чем давно мечтал».

«Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина "Наполеон". Необыкновенно красивая для меня», — заявил журналист.

Как отметил Познер, он редко балует себя, но в этом случае подумал, что «заслужил» обновку. По словам журналиста, купленной на первый гонорар куртке почти 40 лет, но она «до сих пор любимая».

Ранее Познер поделился воспоминаниями о модельере Вячеславе Зайцеве, который ушел из жизни в апреле в 85-летнем возрасте. Как отметил журналист, кутюрье был талантливым, приветливым и добрым. По мнению Познера, Зайцев заложил основы моды в СССР и России, когда в стране не было даже представления о моде, пишет RT.

