Познер назвал своих любимых французских певцов
Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что его любимыми французскими певцами являются Морис Шевалье, Шарль Азнавур и Эдит Пиаф, сообщает NEWS.ru.
По его словам, французские шансонье - это «особое явление», а их популярности за пределами Франции нет рационального объяснения.
«Это очень давняя французская традиция - шансонье. Она восходит к началу прошлого века... Не могу объективно это оценивать, вы спрашиваете о чём-то родном», - резюмировал Познер.
Ранее Познер заявил, что разочарован выступлением сборной России на чемпионате Европы по футболу, сообщает RT.
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