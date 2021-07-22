Познер назвал своих любимых французских певцов

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что его любимыми французскими певцами являются Морис Шевалье, Шарль Азнавур и Эдит Пиаф, сообщает NEWS.ru.

По его словам, французские шансонье - это «особое явление», а их популярности за пределами Франции нет рационального объяснения.

«Это очень давняя французская традиция - шансонье. Она восходит к началу прошлого века... Не могу объективно это оценивать, вы спрашиваете о чём-то родном», - резюмировал Познер.

Ранее Познер заявил, что разочарован выступлением сборной России на чемпионате Европы по футболу, сообщает RT.

