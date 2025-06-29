Маск вновь «набросился» на Трампа

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и налогах.

Маск выразил сожаление из-за некоторых постов о Трампе

По его словам, данный документ поднимает потолок госдолга на 5 трлн долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории страны и ставит ее «на быстрый путь к долговому рабству».

Ранее на фоне разгоревшегося конфликта с Маском Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что он якобы употребляет наркотические вещества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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