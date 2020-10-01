Познер занял сторону в карабахском конфликте

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе и заявил в своей колонке, что «эмоционально он – на стороне Армении».

Познер упомянул о геноциде армян со стороны Турции в 1915 году и сообщил, что «в курсе ряда высказываний президента Азербайджана относительно права Армении на существование». Телеведущий добавил, что у него много армянских приятелей и он часто бывал в этой стране.

В то же время Познер обратил внимание на существование другой, «объективной» стороны и посчитал, что ООН необходимо вмешаться в военный конфликт «самым срочным образом». Журналист пришел к заключению, что для предотвращения эскалации конфликта необходимо посадить глав двух конфликтующих стран за стол переговоров и не допустить прямого вмешательства других стран.

27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Бои продолжаются уже пятый день. Обе стороны сообщают об убитых и раненых.

Ряд государств, в том числе РФ, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

