Познер поддержал идею упростить получение гражданства РФ для иностранцев

Руководитель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что с этим предложением согласны и в администрации президента, и в ФСБ. А вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой добавил, что законопроект могут принять в весеннюю сессию.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, являющийся гражданином сразу трёх стран (Франции, России и США), в беседе с НСН также одобрил инициативу.

«Предложение хорошее. Я поддерживаю его», - сказал он.

Предполагается, что в закон «О гражданстве» могут внести и другие правки. По словам Калашникова, возможна отмена требования о непрерывном проживании иностранца-соискателя в России на протяжении пяти лет, а также условие о подтверждении законного источника средств к существованию.

Ранее в МВД сообщили, что для желающих стать гражданами России украинцев и белорусов могут отменить собеседования на знание русского языка.

По словам руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, в 2019 году количество желающих получить российское гражданство увеличилось на 85%. Больше половины соискателей – граждане Украины.

