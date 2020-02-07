Познер поддержал идею упростить получение гражданства РФ для иностранцев
Телеведущий коротко прокомментировал НСН законопроект правительства, который позволит иностранцам получать российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося.
Правительство РФ готовится внести в Госдуму законопроект, который сделает недействительной норму закона «О гражданстве РФ» о необходимости при получении гражданства России отказываться от уже имеющегося. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщила газета «Коммерсант».
Руководитель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что с этим предложением согласны и в администрации президента, и в ФСБ. А вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой добавил, что законопроект могут принять в весеннюю сессию.
Журналист и телеведущий Владимир Познер, являющийся гражданином сразу трёх стран (Франции, России и США), в беседе с НСН также одобрил инициативу.
«Предложение хорошее. Я поддерживаю его», - сказал он.
Предполагается, что в закон «О гражданстве» могут внести и другие правки. По словам Калашникова, возможна отмена требования о непрерывном проживании иностранца-соискателя в России на протяжении пяти лет, а также условие о подтверждении законного источника средств к существованию.
Ранее в МВД сообщили, что для желающих стать гражданами России украинцев и белорусов могут отменить собеседования на знание русского языка.
По словам руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, в 2019 году количество желающих получить российское гражданство увеличилось на 85%. Больше половины соискателей – граждане Украины.
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