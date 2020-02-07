Новости за ночь: Иностранцам упростят получение российского гражданства
Правительство России готовит законопроект, который разрешит иностранцам получать российское гражданство, не отказываясь от уже имеющегося у них. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Правило будет реализовано через признание утратившим силу пункта «г» части первой ст. 13 закона «О гражданстве РФ». Работа над законопроектом подходит к концу, его готовятся внести в Госдуму. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, депутаты хотят закрыть этот вопрос уже в весеннюю сессию.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова ранее рассказала журналистам, что количество желающих получить российское гражданство в 2019 году выросло на 85%. За российским гражданство чаще других обращались украинцы.
Казакова также сообщила, что процедуру получения российского гражданства планируют упростить для граждан Украины и Белоруссии. Для них отменят собеседование на знание русского языка, отмечали «Известия».
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