Новости за ночь: Иностранцам упростят получение российского гражданства

Правило будет реализовано через признание утратившим силу пункта «г» части первой ст. 13 закона «О гражданстве РФ». Работа над законопроектом подходит к концу, его готовятся внести в Госдуму. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, депутаты хотят закрыть этот вопрос уже в весеннюю сессию.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова ранее рассказала журналистам, что количество желающих получить российское гражданство в 2019 году выросло на 85%. За российским гражданство чаще других обращались украинцы.

Казакова также сообщила, что процедуру получения российского гражданства планируют упростить для граждан Украины и Белоруссии. Для них отменят собеседование на знание русского языка, отмечали «Известия».

