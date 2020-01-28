Более 220 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России

Украинцы – самая крупная категория иностранцев из числа тех, кто приобрел российское гражданство в 2019 году. Об этом рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщают «Известия».

Из 500 тысяч новоиспеченных граждан РФ порядка 300 тысяч – украинцы, отметила она. Большинство из них – 227 тысяч – жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме них гражданство РФ в прошлом году получила 51 тысяча граждан Казахстана. За российским гражданством также обращались граждане Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении, добавила Казакова.

По данным МВД России, количество желающих получить российское гражданство в 2019 году увеличилось на 85% по сравнению с 2018 годом.

