МВД предложило упростить получение гражданства белорусами и украинцами
Граждане Украины и Белоруссию, желающие стать россиянами, смогут пройти процедуру вступления в гражданство по упрощенной процедуру. Об этом в среду, 29 января, сообщила Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
В МВД уточнили, что граждане этих стран не будут проходить собеседование на знание русского языка. Соответствующие поправки уже подготовлены министерством внутренних дел.
Отмечается, что получить гражданство украинцы, белорусы, а также граждане Молдавии и Казахстана смогут после получения вида на жительство в России.
Согласно статистике МВД, только в 2019 году гражданами РФ стали около полумиллиона украинцев, сообщает Утро.ру
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