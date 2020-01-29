МВД предложило упростить получение гражданства белорусами и украинцами

В МВД уточнили, что граждане этих стран не будут проходить собеседование на знание русского языка. Соответствующие поправки уже подготовлены министерством внутренних дел.

Отмечается, что получить гражданство украинцы, белорусы, а также граждане Молдавии и Казахстана смогут после получения вида на жительство в России.

Согласно статистике МВД, только в 2019 году гражданами РФ стали около полумиллиона украинцев, сообщает Утро.ру

