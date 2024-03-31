Познер отказался от широкого празднования 90-летнего юбилея
Советский и российский журналист Владимир Познер заявил, что не намерен превращать свой 90-летний юбилей в публичное событие. Слова телеведущего приводит NEWS.ru.
По словам Познера, широкого празднования юбилея не будет. 1 апреля ему исполняется 90 лет.
«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду», - сказал журналист.
Ранее стало известно, что к 90-летию телеведущего на Первом канале покажут фильм «Владимир Познер. 90 минут». Журналист сообщил, что не знает подробностей и не участвовал в подготовке ленты.
В 2022 году авторская передача телеведущего «Познер» перестала выходить в эфире Первого канала. Согласно официальной версии, причиной закрытия стала необходимость сократить количество развлекательного контента, передает «Радиоточка НСН».
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