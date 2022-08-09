Актёра Филиппенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист России Александр Филиппенко заявил, что его выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время он находится на реабилитации.

«Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё... Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо», - рассказал артист.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию пришли новые варианты штамма коронавируса «омикрон» и риски заболеть коронавирусом выросли, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЛечениеБольницыКоронавирусНародный Артист
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