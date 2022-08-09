Актёра Филиппенко выписали из больницы после коронавируса

По его словам, в настоящее время он находится на реабилитации.

«Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё... Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо», - рассказал артист.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию пришли новые варианты штамма коронавируса «омикрон» и риски заболеть коронавирусом выросли, сообщает телеканал «360».

