Актёра Филиппенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист России Александр Филиппенко заявил, что его выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время он находится на реабилитации.
«Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё... Самое главное, температура 36,2 и кашля нет. Всё очень хорошо», - рассказал артист.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Россию пришли новые варианты штамма коронавируса «омикрон» и риски заболеть коронавирусом выросли, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru