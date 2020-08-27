Познер не считает российские власти причастными к отравлению Навального

Телеведущий Владимир Познер считает, что российские власти не причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — сказа Познер в беседе с Радио Sputnik.

Тележурналист назвал произошедшее тяжелым ударом по России, передает Ura.ru. По мнению Познера, власти сейчас заинтересованы в том, чтобы найти виновных.

Генпрокуратура обратилась к Германии при проверке по госпитализации Навального

Познер также полагает, что правду говорят и омские врачи, спасавшие Навального, и немецкие, пишет «Свободная пресса». Разница в оценках медиков может быть, по его мнению, связана с разными подходами.

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно», — полагает Владимир Познер.

Генпрокуратура России в четверг заявила, что не обнаружила признаков преступления после проверки госпитализации оппозиционера Алексея Навального.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Алексей НавальныйВладимир Познер
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