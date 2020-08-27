Генпрокуратура РФ не нашла признаков преступления в ситуации с Навальным
Генпрокуратура России не нашла признаков преступления после проверки госпитализации оппозиционера Алексея Навального не обнаружено.
Как сообщил агентству ТАСС представитель ведомства Андрей Иванов, доказательств умышленного преступления в отношении Навального не обнаружено.
Он также отметил, что такая проверка является «стандартной практикой» в случае таких инцидентов.
Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт экстренно сел в Омске, где медики забрали Навального в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи №1. Затем политика перевезли в немецкую клинику Charite.
Сторонники Навального и немецкие врачи предположили, что политика могли отравить. Власти Великобритании и Германии, представители ЕС и НАТО уже призвали к открытому расследованию произошедшего.
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