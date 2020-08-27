Генпрокуратура РФ не нашла признаков преступления в ситуации с Навальным

Генпрокуратура России не нашла признаков преступления после проверки госпитализации оппозиционера Алексея Навального не обнаружено.

Как сообщил агентству ТАСС представитель ведомства Андрей Иванов, доказательств умышленного преступления в отношении Навального не обнаружено.

Специалист по химоружию сомневается в отравлении Навального «Новичком»

Он также отметил, что такая проверка является «стандартной практикой» в случае таких инцидентов.

Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт экстренно сел в Омске, где медики забрали Навального в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи №1. Затем политика перевезли в немецкую клинику Charite.

Сторонники Навального и немецкие врачи предположили, что политика могли отравить. Власти Великобритании и Германии, представители ЕС и НАТО уже призвали к открытому расследованию произошедшего.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Алексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры