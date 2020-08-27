Генпрокуратура обратилась к Германии при проверке по госпитализации Навального

Генеральная прокуратура России обратилась к органам юстиции ФРГ с запросом о правовой помощи в рамках проверки в связи с госпитализацией политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте российского ведомства.

Отмечается, что немецкие партнёры уже подтвердили получение запроса и выразили намерение сотрудничать с правоохранительными органами РФ «в выяснении обстоятельств происшествия».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура не нашла признаков преступления в инциденте с Навальным. Политику стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание и впал в кому. Сторонники Навального полагают, что его могли намеренно отравить, однако российские врачи не нашли этому подтверждений. Навальный находится в немецкой клинике Charite.

В четверг транспортная прокуратура сообщила, что полиция начала доследственную проверку ещё в день госпитализации Навального. Как уточняют в МВД, правоохранители осмотрели гостиничный номер Навального и участки его передвижения, а также изъяли порядка 100 предметов, которые могут служить доказательством, передаёт РИА ФАН.

