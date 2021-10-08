Познер присудил Нобелевскую премию мира «Репортерам без границ»

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал НСН, что, по его мнению, это самый очевидный вариант.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Нобелевская премия мира будет присуждена неправительственной организации «Репортеры без границ».

«Я полагаю, что эта организация вполне заслуживает Нобелевскую премию мира. За то, чем они занимаются. Эти люди делают очень важную работу. Кстати, порой с риском для жизни. По-моему, это очевидная вещь. Нет?», - заявил Познер.

При этом, фаворитом букмекеров является Всемирная организация здравоохранения. Номинацию ей принес глобальный проект COVAX, направленный на «обеспечение быстрого и справедливого доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов». В числе других популярных кандидатов – шведская экоактивистка Грета Тунберг, оппозиционер Алексей Навальный, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также движение Black lives matter.

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В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

А в этом году Нобелевская неделя началась 4 октября. Уже стали известны имена лауреатов премий по физике, химии, медицине и литературе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираВладимир Познер
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