Познер присудил Нобелевскую премию мира «Репортерам без границ»

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Нобелевская премия мира будет присуждена неправительственной организации «Репортеры без границ».

«Я полагаю, что эта организация вполне заслуживает Нобелевскую премию мира. За то, чем они занимаются. Эти люди делают очень важную работу. Кстати, порой с риском для жизни. По-моему, это очевидная вещь. Нет?», - заявил Познер.

При этом, фаворитом букмекеров является Всемирная организация здравоохранения. Номинацию ей принес глобальный проект COVAX, направленный на «обеспечение быстрого и справедливого доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов». В числе других популярных кандидатов – шведская экоактивистка Грета Тунберг, оппозиционер Алексей Навальный, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также движение Black lives matter.