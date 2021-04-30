Познер назвал главные привлекательные качества в человеке
Телеведущий Владимир Познер рассказал, какие качества в человеке считает самыми привлекательными. Во время общения с поклонником, расшифровка которой опубликована на сайте «Познер Online», Познер заявил, что больше всего ценит в людях ум. По его словам, ум его «завораживает», признав при этом, что есть умные, но очень плохие люди.
Тележурналист также отметил, что его привлекают мастерство и талант, доброта, честность и порядочность. Однако после этого еще раз подчеркнул, что ум, талант и мастерство для него все-таки являются главными качествами.
Познер добавил, что эти качества для него важны как в мужчинах, так и в женщинах. «Хорошо, ты провел ночь, а дальше как? О чем говорить-то?», — пояснил он.
Ранее Владимир Познер рассказал, что высоко ценит российских женщин, он также назвал Россию женской страной.
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