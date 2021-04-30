Познер назвал главные привлекательные качества в человеке

Тележурналист также отметил, что его привлекают мастерство и талант, доброта, честность и порядочность. Однако после этого еще раз подчеркнул, что ум, талант и мастерство для него все-таки являются главными качествами.

Познер добавил, что эти качества для него важны как в мужчинах, так и в женщинах. «Хорошо, ты провел ночь, а дальше как? О чем говорить-то?», — пояснил он.

Ранее Владимир Познер рассказал, что высоко ценит российских женщин, он также назвал Россию женской страной.



