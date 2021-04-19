Познер назвал Россию женской страной

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что высоко ценит российских женщин. «Они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные. Россия, конечно, женская страна», - заявил Познер в интервью журналистке Алене Долецкой для YouTube.

Мужчины в России, по мнению телеведущего, «ноющие и пьющие» и среди них мало красивых. «Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. Он отметил, что не понимает пословиц вроде «курица не птица, баба не человек», «баба с возу — кобыле легче».

Также на просьбу журналистки выбрать между матриархатом и патриархатом Познер сначала заявил, что невозможно выбрать между двумя этими явлениями, однако затем признался, что предпочитает матриархат.

Ранее фем-активистка Лиза Лазерсон в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, почему женщинам платят меньше.

