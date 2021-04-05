Познер планирует в будущем снова приехать в Грузию

Телеведущий Владимир Познер заявил, что еще вернется в Грузию в будущем. «Никакой обиды у меня нет, а что до любителей бросаться яйцами, то они есть во всех странах и на самом деле не стоят внимания. Я еще вернусь в Грузию – это безусловно», - сообщил журналист на своем официальном сайте.

Известный журналист считает, что грузинская оппозиция использовала его приезд, чтобы устроить «своего рода шабаш». «Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами – видимо, куриных яиц у них достаточно, – барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум», - поделился Познер.

Ранее НСН сообщало, что протесты в Грузии вынудили известного телеведущего, который собирался отмечать свой день рождения в Тбилиси, срочно покинуть страну чартерным рейсом. После инцидента Познер отказывался комментировать СМИ эту ситуацию, ограничившись небольшим постом на официальном сайте и сообщением в Instagram, опубликованном 2 апреля в котором называл действия протестующих «шабашом». Это первый развернутый комментарий тележурналиста с того времени.

