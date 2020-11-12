Познер нашел черты фашизма в СССР
Телеведущий Владимир Познер заявил о присущих СССР чертах фашизма, говорится в интервью на его сайте.
«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», - сказал Познер.
По словам журналиста, в России сейчас такое невозможно, но это может произойти в США - для этого есть предпосылки.
«Я говорю это о стране, которую я люблю, в которой я вырос и гражданином которой я являюсь. И я считаю, что это гораздо более вероятно, чем отмена коллегии выборщиков, к сожалению», - сказал Познер, у которого есть гражданство трёх стран: России, США и Франции.
По его мнению, Америка – более наивная страна, у меньше исторического опыта и потому ею легче управлять, чем Россией или любой другой европейской страной.
После недавних терактов во Франции Познер заявил, что власти должны ответить на них «самым жёстким образом» и призвал выслать из страны «десятки тысяч человек».
Также он осудил людей, которые отрицают опасность коронавируса. «Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», - рассказал Познер о своем отношении к ковид-диссидентам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru