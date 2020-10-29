Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом

Убийство трех людей в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин, заявил мэр города Кристиан Эстрози.

«Преступник кричал «Аллах акбар» даже когда ему оказывали медпомощь после задержания», - рассказал градоначальник.

Он назвал нападение в городской церкви «исламским фашизмом», который нужно искоренить «любой ценой».

Францию предупредили о риске терактов на фоне конфликта с Эрдоганом

В городе из соображений безопасности на время закрыты все церкви.

Ранее в октябре в пригороде Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство терактом и заявил, что погибший учил детей «свободе слова», а ислам «переживает кризис во всем мире». В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Макрона «проверить психику». В свою очередь, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия Макрона атакой на ислам, а самого главу государства - «террористом номер 1 в мире» и «врагом человечества и мусульман».

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ФОТО: twitter-аккаунт мэра Ниццы
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