Дмитрий Певцов обвинил Познера в ненависти к России

Неудовольствие Певцова вызвала поддержка Познером представителей ЛГБТ, а также тот факт, что журналист назвал противников абортов «мракобесами». В свою очередь Певцов заявил, что гомосексуальность является «божьей карой» и «чудовищной болезнью».

Актер также заявил, что Познера, у которого, по его словам, французское и израильское гражданство, не волнует судьба России. Более того, добавил Певцов, если Россия будет вымирать – журналисту «будет приятнее».

Отметим, что Владимир Познер является гражданином трех стран – России, Франции и США.

