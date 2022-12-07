Позиция Путина относительно смертной казни не поменялась

Для возвращения в России смертной казни придется менять Конституцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, отвечая на запрос тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле», - сказал Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на вопрос о возможности возвращения в России смертной казни.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал смертную казнь достойным наказанием украинцам, расстрелявшим российских военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смертная КазньВладимир Путин
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