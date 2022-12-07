Позиция Путина относительно смертной казни не поменялась
Для возвращения в России смертной казни придется менять Конституцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, отвечая на запрос тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле», - сказал Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на вопрос о возможности возвращения в России смертной казни.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал смертную казнь достойным наказанием украинцам, расстрелявшим российских военнослужащих.
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