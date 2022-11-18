Слуцкий предложил казнить украинских военных за жестокость

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинских военных нужно казнить за жестокость. Так он прокомментировал видео с расстрелом российских солдат, которое 18 ноября появилось в сети.

«Разговор с такими извергами может быть только один – трибунал, приговор, высшая мера наказания. Тем более, что и лица карателей демонстративно не скрываются», - заявил Слуцкий.

Слуцкий отметил, что подлинность видео еще не подтверждена. Он также напомнил, что в России действует мораторий на смертную казнь, но в некоторых случая допустимы исключения.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен в случае необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



