Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ начал подготовку к отправке в зону СВО
К возможной отправке в зону спецоперации России на Украине начал подготовку главарь Ореховской ОПГ Сергей Буторин (в криминальном мире известен как Ося), который сейчас отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» (ЯНАО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Ранее он уже подавал подобное ходатайство, однако ему было отказано в отправке на СВО. Сейчас Буторин планирует подать новое прошение.
Заключенный ежедневно тренируется занимается йогой, изучает концентрацию внимания и дыхательные практики. По его мнению, его навыки сапера пригодятся на фронте.
Ранее осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru