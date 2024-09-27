Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ начал подготовку к отправке в зону СВО

К возможной отправке в зону спецоперации России на Украине начал подготовку главарь Ореховской ОПГ Сергей Буторин (в криминальном мире известен как Ося), который сейчас отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» (ЯНАО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Ранее он уже подавал подобное ходатайство, однако ему было отказано в отправке на СВО. Сейчас Буторин планирует подать новое прошение.

Заключенный ежедневно тренируется занимается йогой, изучает концентрацию внимания и дыхательные практики. По его мнению, его навыки сапера пригодятся на фронте.

Ранее осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ОПГСпецоперацияЗаключенные

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