Российский военный получил 4,5 года за повторный отказ ехать в зону СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России был приговорен Южно-Сахалинским военным гарнизонным судом к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Фигуранта признали виновным в неисполнении приказа. Ранее он уже получил условный срок за отказ участвовать в СВО. Он вновь получил соответствующий приказ командира 21 июня, однако снова отказался от участия в спецоперации.
Ранее Борзинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему два года и три месяца в колонии-поселении за отказ от участия в военной операции на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru