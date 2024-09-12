Российский военный получил 4,5 года за повторный отказ ехать в зону СВО

Военнослужащий Вооруженных сил России был приговорен Южно-Сахалинским военным гарнизонным судом к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Фигуранта признали виновным в неисполнении приказа. Ранее он уже получил условный срок за отказ участвовать в СВО. Он вновь получил соответствующий приказ командира 21 июня, однако снова отказался от участия в спецоперации.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему два года и три месяца в колонии-поселении за отказ от участия в военной операции на Украине.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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