Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма захотела служить в зоне СВО
Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов в беседе с РИА Новости.
Как отметил правозащитник, ОНК посетила с проверкой столичное СИЗО-6 и в том числе побеседовала с Новосельской.
«Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — указал Хасавов.
Экс-чиновница написала заявление три месяца назад. Новосельская выразила надежду, что обращение рассмотрят в ближайшее время.
В 2023 году экс-министра приговорили к 10 годам заключения по делу о взятке в особо крупном размере, напоминает Ura.ru. Следствие выяснило, что в 2018 году Новосельская получила 25 млн рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительно-монтажных работах в центре детского театрального искусства в Крыму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru