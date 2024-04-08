Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма захотела служить в зоне СВО

Осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов в беседе с РИА Новости.

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Как отметил правозащитник, ОНК посетила с проверкой столичное СИЗО-6 и в том числе побеседовала с Новосельской.

«Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — указал Хасавов.

Экс-чиновница написала заявление три месяца назад. Новосельская выразила надежду, что обращение рассмотрят в ближайшее время.

В 2023 году экс-министра приговорили к 10 годам заключения по делу о взятке в особо крупном размере, напоминает Ura.ru. Следствие выяснило, что в 2018 году Новосельская получила 25 млн рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительно-монтажных работах в центре детского театрального искусства в Крыму.

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Фото: mkult.rk.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияЧиновникиКрым

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